 

Дольф Лундгрен женится на ровеснице своей дочери

19.06.2020, 17:06, Разное

Голливудский актер Дольф Лундгрен удивил поклонников неожиданным событием в своей жизни – помолвкой. Если точнее – помолвкой с девушкой, которая младше его на 38 лет. Избранницей звезды боевиков стала 24-летняя фитнес-тренер Эмма Крокдал, которая сообщила о том, что они обручились, в Instagram.

Ущипните меня,

– написала Эмма, показав фото кольца. Дольф, в свою очередь, опубликовал фото с девушкой на фоне видов Стокгольма, подписав его:

Кое-что особенное случилось в Швеции.

Эмма Крокдал и Дольф ЛундгренВпервые о новых отношениях Лундгрена заговорили в январе этого года: он появился на кинофестивале Cana Dorada в Доминиканской Республике в сопровождении Эммы Крокдал. Известно, что девушка родом из Норвегии, но сейчас работает в Лос-Анджелесе. Быть может, Дольф и Эмма познакомились именно на фоне спорта, ведь актер продолжает активно тренироваться.

Ранее Дольф состоял в браке с дизайнером Анетт Квиберг. На протяжении трех лет Дольф ухаживал за ней, а на встрече с журналистами, посвященной выходу фильма “Универсальный солдат”, сделал предложение. Они прожили вместе 17 лет, но в 2011 году развелись. У Дольфа и Анетт две дочери – 19-летняя Грета и 24-летняя Ида. Последняя, к слову, является ровесницей будущей жены Лундгрена.

Дольф Лундгрен с дочерьмиЭмма Крокдал и Дольф Лундгрен



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.06 / Учёные назвали фрукт, полезный для гипертоников

20.04 / На сайте Думы появится раздел о господдержке в условиях коронавируса

02.05 / «Вирус не дремлет!»: Звезда «СашаТаня» Алексей Климушкин в самоизоляции пытается не растерять «осколки позитива»

06.05 / Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

20.05 / Власти Екатеринбурга подали в суд на «Эхо Москвы»

23.04 / Мнение: Кино о разводе

28.05 / «Слишком часто журналиста настигает “арматурка”, а то и пуля»

07.06 / Оголившаяся Орлова возбудила народ

13.04 / “Нет никаких границ”: в Подмосковье обокрали храм

29.04 / Китай наводит чистоту на гималайских пиках

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска