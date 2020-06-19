Дольф Лундгрен женится на ровеснице своей дочери

19.06.2020, 17:06, Разное

Голливудский актер Дольф Лундгрен удивил поклонников неожиданным событием в своей жизни – помолвкой. Если точнее – помолвкой с девушкой, которая младше его на 38 лет. Избранницей звезды боевиков стала 24-летняя фитнес-тренер Эмма Крокдал, которая сообщила о том, что они обручились, в Instagram.

Ущипните меня,

– написала Эмма, показав фото кольца. Дольф, в свою очередь, опубликовал фото с девушкой на фоне видов Стокгольма, подписав его:

Кое-что особенное случилось в Швеции.

Эмма Крокдал и Дольф Лундгрен Впервые о новых отношениях Лундгрена заговорили в январе этого года: он появился на кинофестивале Cana Dorada в Доминиканской Республике в сопровождении Эммы Крокдал. Известно, что девушка родом из Норвегии, но сейчас работает в Лос-Анджелесе. Быть может, Дольф и Эмма познакомились именно на фоне спорта, ведь актер продолжает активно тренироваться.

Ранее Дольф состоял в браке с дизайнером Анетт Квиберг. На протяжении трех лет Дольф ухаживал за ней, а на встрече с журналистами, посвященной выходу фильма “Универсальный солдат”, сделал предложение. Они прожили вместе 17 лет, но в 2011 году развелись. У Дольфа и Анетт две дочери – 19-летняя Грета и 24-летняя Ида. Последняя, к слову, является ровесницей будущей жены Лундгрена.

Дольф Лундгрен с дочерьми Эмма Крокдал и Дольф Лундгрен