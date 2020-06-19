Первый выход с начала пандемии: Кейт Миддлтон посетила садовый центр в Норфолке

19.06.2020, 17:06, Разное

После длительного перерыва, вызванного пандемий коронавируса, Кейт Миддлтон вернулась к своим королевским обязанностям. Герцогиня Кембриджская посетила садовый центр Fakenham в Норфолке. Она встретилась с владельцами и сотрудниками центрами, чтобы обсудить, какие меры были приняты и какие еще можно предпринять для обеспечения безопасности посетителей центра во время эпидемии.

Во время разговора с работниками Fakenham герцогиня поделилась, что во время самоизоляции она много времени уделяла садоводству. Ей в этом помогали дети – 6-летний принц Джордж, 5-летняя принцесса Шарлотта и 2-летний принц Луи. Также выяснилось, что любимое растение Джорджа – венерина мухоловка, а все дети Кейт сейчас крайне увлечены выращиваем помидоров.

Для своего первого офлайн-выхода (ранее герцогиня неоднократно появлялась перед публикой в Zoom) Кейт выбрала коричневые узкие джинсы Massimo Dutti, светло-голубую рубашку, жилетку Fjallraven, кроссовки Superga и серьги Monica Vinader.

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Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)19 Июн 2020 в 5:19 PDT