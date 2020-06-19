 

Первый выход с начала пандемии: Кейт Миддлтон посетила садовый центр в Норфолке

19.06.2020, 17:06, Разное

После длительного перерыва, вызванного пандемий коронавируса, Кейт Миддлтон вернулась к своим королевским обязанностям. Герцогиня Кембриджская посетила садовый центр Fakenham в Норфолке. Она встретилась с владельцами и сотрудниками центрами, чтобы обсудить, какие меры были приняты и какие еще можно предпринять для обеспечения безопасности посетителей центра во время эпидемии.

Во время разговора с работниками Fakenham герцогиня поделилась, что во время самоизоляции она много времени уделяла садоводству. Ей в этом помогали дети – 6-летний принц Джордж, 5-летняя принцесса Шарлотта и 2-летний принц Луи. Также выяснилось, что любимое растение Джорджа – венерина мухоловка, а все дети Кейт сейчас крайне увлечены выращиваем помидоров.

Для своего первого офлайн-выхода (ранее герцогиня неоднократно появлялась перед публикой в Zoom) Кейт выбрала коричневые узкие джинсы Massimo Dutti, светло-голубую рубашку, жилетку Fjallraven, кроссовки Superga и серьги Monica Vinader.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)19 Июн 2020 в 5:19 PDT



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.05 / Мнение: Кот и газ

22.05 / Диетологи назвали 5 продуктов, помогающих поддерживать стройную фигуру

30.04 / Странное похищение нордическими пришельцами в Акапулько

09.06 / Мнение: Мишутка Ефремов и борзописцы

02.06 / Новая индексация пенсий в России: кому и сколько положено денег

03.05 / «Надо проплатить коммуналку, чтоб из жизни не вычеркнули»

02.05 / Мнение: Как Красная армия штурмовала Рейхстаг

23.05 / В России выявили 9434 новых случая заражения коронавирусом

06.06 / Темпы распространения коронавируса в мире увеличились

23.04 / Ученые выяснили, что благодаря кофе можно прожить дольше

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска