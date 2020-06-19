Путин выступил за более активное использование бережливых технологий

19.06.2020, 16:53, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин доволен, что на многих отечественных предприятиях во время пандемии коронавируса удалось более эффективно организовать производство.

«В экстремальных условиях, когда самым ценным для всех нас было время, многие предприятия промышленности, сельского хозяйства, других секторов экономики скорректировали подходы к организации бизнеса, по–новому посмотрели на рутинные, казалось бы, процессы, отсекли все громоздкое, неповоротливое и устаревшее, достаточно быстро перешли на новые решения и в результате повысили свою эффективность», – констатировал глава государства на встрече в режиме видеоконференции с представителями различных отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями коронавируса.

По словам Путина, «серьезным заделом в этой работе стали подходы, апробированные в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», в частности, по устранению неэффективных производственных процессов, внедрению методов так называемого бережливого производства».

Для примера президент привел совместную работу Росатома и Федерального медикобиологического агентства, которые «реализовали ряд проектов по повышению эффективности работы медицинских организаций, в Москве, Санкт–Петербурге, Нижнем Новгороде и Белгороде создали систему от звонка пациента в скорую помощь до первого назначения врача в стационаре».

«Она позволила заметно сократить время до начала оказания медицинской помощи больным», – передает слова Путина ТАСС.

Он привел еще один пример: «Начиная с марта, эксперты Федерального центра компетенций выявили резервы увеличения производительности труда на десяти предприятиях, занимающихся выпуском средств индивидуальной защиты, медтехники, лекарств, в том числе за счет сокращения времени простоя оборудования и оптимальной организации рабочих мест».

По мнению Путина, «это потребовало не только профессионализма, но и даже личного мужества инженеров, специалистов, потому что они трудились рядом с врачами поликлиник, больниц, служб скорой помощи, отделений интенсивной терапии, кабинетов компьютерной томографии, шли, если требовалось, в так называемую красную зону, многие, к сожалению, сами переболели, но одолели этот коронавирус и вернулись к работе».

Президент передал всем специалистам благодарность за работу.

На нынешнем совещании он намерен заслушать доклады представителей компаний, медицинских организацией о том, как проходила работа в сложный период, какую отдачу дали технологии бережливого производства, какие другие решения, доказавшие свою результативность, нужно шире и активнее использовать.

Путин похвалил разработчиков систем повышения эффективности решения различных задач. «Такое серьезное повышение производительности – это, конечно, очень востребовано в такие моменты. Не было бы счастья, да несчастье помогло, как у нас в народе говорят», – сказал он. Путин рассчитывает, что новые компетенции «сохранятся и после того, как все проблемы, связанные с эпидемией, останутся в прошлом».

Кроме того, Путин отметил умение перестроить производственные процессы в медицинских организациях на фоне распространения коронавирусной инфекции в, в результате чего выросла производительность, и выразил надежду, что это сохранится после пандемии.

Во время встречи к президенту обратился генеральный директор Федерального медицинского биофизического центра имени Бурназяна Александр Самойлов. Он рассказал об оптимизации процессов в центре при лечении пациентов с COVID–19, передает РИА «Новости».

Он отметил, что во время пандемии в их ведомстве был создан единый кол-центр, который «маршрутизировал» пациентов между клиниками ФМБА в зависимости от тяжести протекания болезни. Самойлов признался, что пандемия выявила в работе узкие места. При этом, по его словам, помог совместный опыт работы с Росатомом в применении принципов бережливого производства: центру «удалось упростить процесс выдачи средств индивидуальной защиты в два раза и уменьшить трудоемкость».

Также он отметил, что было сокращено время оформления медицинской документации путем применения электронного документооборота.

«Мы внедрили специальную систему контроля в так называемой чистой зоне. Когда появлялись условно инфицированные пациенты, (…) необходимо было быстро принять решение врачу-эпидемиологу и реализовать план действия, чтобы не допустить инфекционных очагов. И вот тот видеоряд, который мы совместно сделали с Росатомом. (…) позволил нам сократить время принятия решения в 10 раз – с 30 до 3 минут», – рассказал Самойлов.

Он констатировал, что принципы организации производственных процессов применимы и в медицинских организациях. «И как ведущая организация мы точно так же готовы стать центром компетенции и тиражировать это», – заключил Самойлов.

«Чрезвычайно важный опыт. Не только для медицины, для очень многих отраслей. То, что вы сказали, конечно, впечатляет. Такое серьезное повышение производительности – это, конечно, очень востребовано в такие моменты. (…) Не было бы счастья, но несчастье помогло, как у нас говорят в народе», – сказал Путин.

При этом он отметил, что эти и другие компетенции, «конечно, надеюсь, у нас сохранятся и после того, как все проблемы, связанные с эпидемией, останутся в прошлом».

Ранее Путин заявил, что РФ выходит из ситуации с коронавирусом с минимальными потерями.

При этом, по словам президента, в период эпидемии коронавируса в РФ удалось не допустить резкого скачка цен, а также оперативно локализовать и устранить временные дефициты по отдельным товарам.