Путин заявил о минимальных потерях РФ в ситуации с коронавирусом

19.06.2020, 16:48, Новости дня

Потери, с которыми Росси выходит из ситуации с коронавирусом, минимальны, сообщил президент Владимир Путин.

Помимо этого, глава государства отметил, что у экономики российской резервы и успешные модели для существенного повышения производительности труда, передает РИА «Новости».

В то же время, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, уже 53 региона находятся на первом этапе снятия ограничений из-за коронавируса.

«Есть три этапа ослабления ограничительных мероприятий. Если говорить об этих трех этапах, то сегодня 53 региона находятся на первом этапе, девять уже перешли на второй этап и шесть регионов готовы к переходу на первый этап», – сказала Голикова на встрече президента с представителями различных отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что коэффициент распространения коронавируса на территории РФ в пятницу составил 0,92, практически не изменившись за сутки; в Москве показатель опустился на 0,03 – до 0,77. В столице это минимум за неделю.

Число случаев заражения коронавирусом в РФ за сутки возросло на 7972 – до 569 тыс. 63. Таким образом, третий день подряд количество выявленных случаев не превышает 8 тысяч.