 

Польша понадеялась на новый «план Маршалла»

19.06.2020, 16:48, Новости дня

Польский премьер Матеуш Моравецкий выразил надежду, что Евросоюз летом 2020 года примет новый «план Маршала».

«ЕС нуждается в быстрой и сильной реакции. Мы не можем тратить время на долгие переговоры. Для меня важно быстрое создание европейского фонда восстановления», – передает слова политика РИА «Новости».

Моравецкий пояснил, что с начала кризиса предлагал ЕС согласиться на новый амбициозный бюджет, план восстановления, который можно назвать современным «планом Маршалла».

«Такой план уже на горизонте и уже относительно близко. Думаю, в июле или августе есть большой шанс завершить эти переговоры», – сказал он.

«План Маршалла» был принят после Второй мировой войны, он был призван восстановить экономики государств и модернизировать промышленность Западной Европы. План был предложен госсекретарем США Джорджем Маршаллом.

Ранее Всемирный банк спрогнозировал самый глубокий спад мировой экономики со времен Второй мировой войны. По его данным, мировая экономика в 2020 году на снизится 5,2% вместо роста на 2,5%, который прогнозировался в январе.



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