 

ЕК назвала срок открытиях всех внутренних границ ЕС

19.06.2020, 16:48, Новости дня

Еврокомиссия ожидает от всех государств Евросоюза, что внутренние границы будут открыты после карантина к концу этого месяца, сообщила в пятницу глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Мы ожидаем, что контроль на всех внутренних границах ЕС будет полностью отменен к концу этого месяца. Мы также видим четкую тенденцию в этом направлении в работе Совета ЕС на уровне министров, ответственных за пограничный контроль», – передает ТАСС ее слова.

Глава Евросовета Шарль Мишель, в свою очередь, отметил, что страны ЕС «интенсивно работают над выработкой общего подхода в этом вопросе».

Вопрос о введении контрольных мер, как на внешних, так и на внутренних границах в ЕС находится в компетенции национальных правительств, хотя Еврокомиссия должна давать формальное одобрение на введение этих экстренных мер. Сейчас Еврокомиссия и другие институты ЕС прилагают большие усилия, чтобы отмена контрольных мер происходила организованно.

Кроме того, саммит ЕС рассчитывает достичь торгового соглашения с Великобританией до конца ее переходного периода по выходу из сообщества Brexit к концу 2020 года. Однако, как отметила Ляйен, остаются серьезные разногласия по доступу Лондона к европейскому единому рынку и по рыбной ловле.

«Мы обсуждали отношения с Великобританией, Евросоюз рассчитывает на достижение всеобъемлющего соглашения до конца года. Нам нужно максимально ускорить переговорный процесс, чтобы сблизить позиции в частности по доступу к единому рынку и рыбной ловле», – подытожила она.

Ранее ЕК только рекомендовала для стран – членов Евросоюза постепенно открывать внешние границы сообщества с 1 июля.

В Европе некоторые страны сняли часть введенных из-за коронавируса ограничений на поездки граждан в другие государства.



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