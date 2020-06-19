 

Галустян рассказал о воспитании дочерей: Хочется в первую очередь быть другом

19.06.2020, 16:37, Разное

У артиста подрастают две дочери – девятилетняя Эстелла и восьмилетняя Элина. Актер считает себя хорошим отцом – строгим, но справедливым. Он старается выстроить с девочками дружеские отношения, надеется, что ему удается быть добрым и щедрым родителем.

Как отметил Михаил Галустян, есть “направления”, которые он старается развить в дочерях. Во-первых, дисциплина – малышки должны все делать вовремя, во-вторых, гигиена – поддерживать опрятный внешний вид, в-третьих, уважение к старшим.

Артист уверен, что детям нужно регламентировать количество времени, проведенное в интернете. По мнению Михаила Галустяна, девочкам должно хватать часа в день на гаджеты. Правда, иногда Эстелла и Элина уговаривают папу на дополнительное время в Сети.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 24 Окт 2019 в 10:30 PDT

Старшая и вовсе выпросила у Михаила Галустяна регистрацию в “Инстаграм” – согласился он неохотно. Бывший участник КВН убежден: детям до 12 лет вообще нечего делать в этой соцсети. Однако дочь заявила, что все ее одноклассники там сидят, так что пришлось уступить.

Артист уже готов к переходному возрасту девочек. Он не против, если те будут посещать вечеринки. Звезда считает, что попытки ограничить свободу – ошибка со стороны родителей. Дети все равно нарушат запрет, если захотят, поэтому важно работать на опережение.

Михаил Галустян полагает, что нужно заранее объяснить, как вести себя на вечеринках и когда оттуда уходить. “Хочется быть для детей в первую очередь другом”, – пояснил юморист.



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