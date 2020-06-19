Вопрос дня: Можно ли заразиться COVID-19 при купании в реке или озере?

19.06.2020, 16:30, Новости дня

Исследований по новому коронавирусу пока мало, но те, что есть по его «родственникам», говорят о крайне низких шансах заражения.

В середине июня в журнале «Физика жидкостей» вышла статья китайских исследователей, вызвавшая немало шума. Там утверждалось, что коронавирусом в теории можно заразиться, сходив в общественный туалет. Даже не трогая при этом никаких поверхностей – микрочастицы фекалий смывшего за собой посетителя еще некоторое время продолжают «витать в воздухе», либо сразу оседают на поверхностях унитаза. Здесь можно предположить попутный вывод – возможно, большая часть вирусных частиц идет с канализационными водами, пусть и очищенными, в различные водоемы.

И поскольку в российских городах и регионах власти постепенно открывают пляжи и тем самым начинают купальный сезон, важно понять, передается ли коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, через воду.

Во-первых, выживает ли он там. Вероятнее всего выживает, но это на самом деле не так важно. Всем известно, что во время купания в реке, бассейне или море очень легко подхватить кишечную палочку либо какой-то из кишечных вирусов – норовирус, аденовирус, ротавирус и прочие. Особенно этого боятся родители, отправляющиеся на отдых вместе с детьми. Все это так называемые «водные» вирусы, у них нет липопротеиновой оболочки, за счет чего подхватить их очень просто – достаточно попадания в рот небольшого количества зараженной воды с небольшим содержанием вирусных частиц. И, кстати, число таких случаев год от года растет – все больше людей жалуются на кишечные инфекции, респираторные, кожные, ушные.

Закрытым же вирусам вроде SARS-CoV-2, с оболочкой, требуется куда большее число частиц для заражения, а в воде они наоборот, размываются, концентрация их становится куда меньше, нежели на твердых поверхностях. В 2017 году казахские ученые изучили различные водоемы и реки государственного резервата «Иле-Балхаш», и нашли там массу различных вирусов, в том числе коронавирусов, концентрация которых не сильно отличалась от прочих. Только если в случае с кишечными вирусами для заражения достаточно крайне малого числа частиц, то для коронавирусов концентрация, судя по всему, важнее, особенно в воде.

Кишечные вирусы обычно передаются фекально-оральным путем, то есть сначала попадают в воду с микрочастицами фекалий, а затем уже их может проглотить купающийся. В принципе, последние исследования SARS-CoV-2 такого варианта тоже не исключают – и в его случае зафиксирована определенная концентрация вирусных частиц в фекалиях. Наряду с этим известно, что практически все виды коронавирусов не только держатся в воде, но и способны задерживаться там надолго. И чем вода холоднее, тем больше в ней остается вируса, и тем дольше он в ней живет. Например, в холодном озере с водой в 4 градуса Цельсия число частиц практически не уменьшалось в течение 49 дней, в то время как в чистой воде в 23 градуса частиц не осталось через месяц, и с каждым днем их число быстро уменьшалось. Если вода была хотя бы немного загрязнена сточными водами, вирус умирал еще быстрее.

Два этих фактора вкупе должны намекать на то, что и SARS-CoV-2 мог бы передаваться фекально-оральным путем, но таких случаев пока зафиксировано не было. Главным способом передачи нового коронавируса по-прежнему считается контактный – через кашель, прикосновение к поверхностям и рукопожатие, например. Никаких данных о том, что человек заразился, выпив воды из-под крана или искупавшись в водоеме, нет, хотя если бы коронавирус походил на любой из кишечных вирусов, масштабы пандемии явно были бы куда больше.

Ранее было лишь одно исследование, подозревавшее водную передачу коронавируса – в 2006 году, после вспышки первого SARS в Гонконге, ученые нашли пациента, предположительно заразившегося от попавших в воздух из сточных вод частиц. Но тогда предположением все и ограничилось, и других подобных случаев не было.

Тот факт, что SARS-CoV-2 имеет протеиновую оболочку, играет ему на руку при контактной передаче, и одновременно является минусом для водной. Вода – будь то озеро, река или бассейн, моментально рассеивает скопление частиц, и в результате может получиться следующая картина – коронавируса в озере в целом может быть и не меньше других, но он попросту не будет способен заразить человека, поскольку в месте контакта концентрация будет недостаточной. Как говорят некоторые врачи, вам «придется едва ли не все озеро выпить, чтобы заразиться».

Опять же – исследований связи SARS-CoV-2 с водой все еще крайне мало, поэтому судить приходится по научным работам о родственных ему вирусах. Однако если учитывать, насколько тесно водоемы связывают людей, и прибавить к этому тот факт, что коронавирусы в большинстве своем не умирают и даже подолгу живут в воде, то можно предположить, что купание – вполне безопасно. Но забывать о риске подхватить другие инфекции тоже забывать не стоит.

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