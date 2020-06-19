Названа дата открытия федеральных музеев

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19.06.2020, 16:30, Новости дня

Федеральные музеи будут открываться для посетителей по мере готовности, но не позднее месяца с момента выхода сотрудников на работу 16 июня, сообщил в пятницу врио директора департамента музеев министерства культуры Алексей Мудров.

«В рамках совместной с музейным сообществом рабочей группы решили отказаться от единой даты открытия. Невозможно это сделать в условиях, когда регионы, даже две столицы, по-разному выходят из режима ограничительных мер. Договорились, что федеральные музеи будут открываться по готовности, но не позднее чем через один месяц после выхода сотрудников на работу», – передает ТАСС его слова.

Мудров уточнил, что единой даты открытия не будет даже в рамках одного города. Однако такая практика позволит «очень гибко каждому музею проработать ситуацию и подойти максимально подготовленными к открытию и приему посетителей». «Поступательно к 16 июля все наши музеи могут быть открыты», – подчеркнул он.

Ранее Минкультуры сообщило, что направит в Роспотребнадзор предложения по возобновлению деятельности концертных организаций, которые могут начать репетиционный процесс в ближайшее время и в сентябре открыться для зрителей.



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