 

В ЛДПР объяснили причину критики поправок в Конституцию со стороны КПРФ

19.06.2020, 16:30, Новости дня

Глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев раскритиковал позицию КПРФ по поправкам в Конституцию. Он полагает, что критикуя изменения в Основной закон, коммунисты пытаются «заработать политические очки» перед выборами.

Дегтярев в эфире шоу «Дайте сказать» на YouTube телеканала Life ответил на вопрос о критике КПРФ в адрес поправок к Основному закону страны.

«Это вообще люди удивительные. Честно, по КПРФ, по коммунистам диву даюсь. Они аргументируют свой призыв не голосовать или голосовать против тем, что укрепляется власть президента. Да они вообще умеют читать по-русски, эти люди?» – задался вопросом депутат.

Он пояснил, что в поправках к Конституции некоторые полномочия президента распределяются между другими органами власти, чтобы «власть была устойчивая».

«[Поправки вводятся], чтобы все друг за другом присматривали, согласовывали, отчитывались, а президент был, конечно, первым лицом. Он и будет всегда в РФ первым лицом. Но власть президентская, наоборот, раздается всем органам власти равномерно», – сказал Дегтярев.

Он предположил, что коммунисты хотят «заработать политические очки» перед выборами 2020 года, которые пройдут в сентябре в некоторых российских регионах.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказался против поправок в Конституцию, заявив, что они якобы расширяют президентские полномочия. При этом президент Владимир Путин ответил, что глава государства, согласно поправкам, отдает от себя «часть очень существенных полномочий».

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля.



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