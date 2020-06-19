 

Певица Легкоступова вспомнила первый несчастливый брак: У него случился роман

19.06.2020, 16:23, Разное

Девушка тогда посещала музыкальное училище, а возлюбленный играл на перкуссии. Как отметила звезда, молодой человек по имени Игорь был ужасно похож на французского актера Жан-Поля Бельмондо. Естественно, она не смогла устоять перед его обаянием. От этого союза у артистки есть дочь Анетта.

Валентина Легкоступова заявила, что у них с мужем был уговор не смотреть налево, но мужчина обещания не сдержал. “У него случился роман”, – сказала певица в эфире шоу “Судьба человека”.

Как отметила звезда, тогда у нее был крутой характер – она не стала терпеть измену. Когда дочери исполнилось три, артистка собрала вещи и ушла. Игорь долго не мог отпустить супругу. Однако Валентина Легкоступова уверена, что жить без любви нельзя, поэтому предпочла развод.

Певица в студии программы “Судьба человека” отметила, что со временем забыла все плохое. Она счастлива, что у нее появилась дочь. Анетта окончила МГИМО и подарила артистке двоих внуков. “Это главное, что есть в моей жизни”, – говорит звезда.

Также в беседе с Борисом Корчевниковым Валентина Легкоступова пожаловалась на то, что Алла Пугачева загубила ее музыкальную карьеру. Якобы Примадонна в одном из своих интервью пренебрежительно отозвалась о коллеге, и эти слова стали для молодой певицы роковыми.



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