Совет ЕС продлил экономические санкции против России на полгода

19.06.2020, 16:20, Новости дня

Совет ЕС в пятницу, 19 июня, принял решение продлить санкции еще на полгода против РФ — до 23 июня 2021 года, сообщается на сайте совета.

Санкции были введены в июне 2014 года после референдума в Крыму о присоединении к РФ и с тех ограничения постоянно продлеваются.

Решение было принято по итогам телеконференции глав государств и правительств Европейского союза. Германия и Франция недовольны реализацией минских договоренностей. "Достигнутый прогресс не позволяет нам рекомендовать не продлевать санкции против России. Сегодня мы в Европейском совете решили еще раз продлить санкции на полгода", — заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

В списке санкций больше двадцати ограничений, включая дипломатические меры и ограничения против отделльных лиц.

Действующие ограничительные меры запрещают импортировать произведенные в Крыму или Севастополе товары в ЕС, инвестировать в инфраструктуру и финансовые инструменты, а также оказывать туристические услуги в Крыму и Севастополе. Под санкции ЕС попадает и экспорт отдельных товаров и технологий крымским компаниям или для их использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторе, а также секторах, связанных с разведкой, освоением и добычей нефти, газа и полезных ископаемых.