Владимиро-Суздальский музей-заповедник готовится возобновить работу

19.06.2020, 16:20, Новости дня

Площадки Владимиро-Суздальского музея заповедника, находящиеся под открытым небом, готовятся заработать. В соответствии с приказом министра культуры, федеральные музеи возобновили приём посетителей на свежем воздухе.

Как сообщает ГТРК "Владимир" в эфире телеканала "Россия 1", первым в регионе откроется усадьба Храповицкого в Муромцево. Завершаются работы по благоустройству. В парке уже установлены информационные блоки, рассказывающие, какой была усадьба в годы жизни её владельца Владимира Храповицкого. В составе туристических групп сможет входить только пять человек. Строго будут следить за соблюдением дистанции между посетителями.

Все работы по облагораживанию территории и ремонту музей проводит за собственный счет, уточнила Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского заповедника. Никаких доходов сейчас нет. Тем не менее, идет обустройство аллей, чтобы сделать посещение парка удобным и комфортным, рассказала гендиректор.

Текст:

ГТРК "Владимир"