Беларусь: аресты людей и картин

19.06.2020, 16:18, Новости дня

Ответом на арест главного оппонента Александра Лукашенко на грядущих выборах президента Беларуси стала живая цепь, которая растянулась на несколько километров вдоль центра Минска вчера поздно вечером. Виктор Бабарико успел подать необходимые сто тысяч подписей, и его задержание не означает отказа от регистрации. Следователи уже назвали экс-банкира “организатором противоправной деятельности по заказу кукловодов из Газпрома”. Арестованы также около 20 коллег и соратников Бабарико. Но самым неожиданным заложником ситуации оказалась коллекция творений Марка Шагала и других известных художников.

Это Минск прошлой ночью. В живую цепь, или, как окрестили ее в соцсетях, в очередь за переменами выстроились тысячи людей. Машины, проезжающие мимо здания КГБ, беспрестанно сигналили, и этот хор наверняка слышен основному сопернику Александра Лукашенко на этих выборах. Виктора Бабарико задержали в четверг и поместили в СИЗО КГБ. Штаб Бабарико сообщил: за их кандидата подписалось 425 тысяч человек. Обогнал его лишь действующий президент Александр Лукашенко – его инициативная группа говорит о полутора миллионах собранных подписей.

Виктор Бабарико – основной конкурент Лукашенко на предстоящих выборах

Завершение приёма подписных листов в избирком совпало с точечной атакой на «Белгазпромбанк», которым Виктор Бабарико руководил двадцать лет. Ежегодно банк проходил все госпроверки, однако на прошлой неделе следователи из комитета госконтроля пришли в банк с обысками. Накануне Лукашенко приказал «прошерстить пузатых буржуев».

Вскоре Комитет госконтроля в лице своего председателя Ивана Тертеля объявил о возбуждении уголовных дел о неуплате налогов и отмывании денег. Тертель добавил, что органам известны кукловоды задержанного, а именно “большие начальники в Газпроме, а может быть и выше”.

Вечером того же дня белорусский МИД пригласил послов европейских стран и временного поверенного по делам США, чтобы разъяснить ситуацию с задержанием кандидата номер один от оппозиции. От вопросов журналистов белорусские чиновники уклонились.

Судя по всему, у России вопросов к происходящему в Минске пока нет. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал задержание Бабарико «внутренним делом Беларуси».

«Мы считаем это внутренним делом Беларуси, в данном случае, разумеется, мы не намерены как-то вмешиваться во внутренние дела Беларуси», – цитирует слова Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заверила, что в пятницу президенты Беларуси и России провели телефонный разговор, в ходе которого ситуация вокруг «Белгазпромбанка» не обсуждалась.

Впрочем, ситуацией уже обеспокоились в Евросоюзе. ЕС выпустил заявление, призвав власти Беларуси освободить Бабарико и обеспечить реальные конкурентные условия в предвыборной кампании.

«ЕС призывает белорусские власти немедленно освободить Виктора Бабарико и его сына Эдуарда из предварительного заключения и гарантировать полное соблюдение верховенства закона, включая право на честное и прозрачное расследование и право на адвоката. Любое расследование должно быть беспристрастным и без политического давления», – говорится в заявлении.

Помимо уголовных арестов, власти активно используют административные наказания. Ряд оппозиционеров получает новые «сутки», не успев отбыть предыдущие. О грубейшем нарушении международных норм белорусские правозащитники сообщили ряду спецдокладчиков и Верховному Комиссару по правам человека ООН. Следят за ситуацией и в посольствах стран Запада. Представительство США пока ограничилось подписанием общего заявления о белорусских выборах.

«Нам бы хотелось со своей стороны, чтобы американцы были более активны, давали оценку происходящего. Мы очень благодарны США за поддержку независимости Беларуси. С другой стороны, права человека – универсальная ценность, которая не должна зависеть от геополитическихпредпочтений и вещей», – говорит Валентин Стефанович из правозащитного центра «Весна».

Под арестом в Беларуси оказались не только люди, но и картины. Много лет «Белгазпромбанк» и лично Виктор Бабарико выкупал по аукционам артефакты, имеющие ценность для страны, в том числе картины всемирно известных художников, уроженцев Беларуси: Марка Шагала, Хаима Сутина, Осипа Цадкина и других. 150 произведений стоимостью 20 миллионов долларов были сняты с экспозиции и приобщены к уголовному делу. Куратор коллекции, однако, далёк от того, чтобы назвать эти картины заложниками.

«Я бы не стал проводить параллели между жизнью… И тем, что работы были сверены, подсчитаны и поставлены на свои места. То, что они были вовлечены в процессы – безусловно», – говорит Александр Зименко, куратор корпоративной коллекции «Белгазпромбанка».

Зато эти процессы возмутили пользователей соцсетей. Символом народного несогласия стал портрет «Ева» авторства Хаима Сутина. Белорусский интернет запестрил «Евой» на месте аватарок, под хештэгами «Еволюция» посыпались многочисленные шаржи о жизни в стране, где даже картина может оказаться за решёткой.

«Ева выражает, что в этой культурной сфере есть критический взгляд, активная позиция, неравнодушная позиция и стремление к тому, чтобы участвовать в жизни общества. Для меня значимо, что это женщина… у нас есть ряд кандидаток», – говорит философ Ольга Шпарага из Минска.

После обысков галерея не опустила руки. Теперь место каждого объекта аккуратно отмечено скотчем, с кью-ар кодом посередине. Сотрудники говорят, что гостей стало даже больше, чем до изъятия картин. А самый популярный вопрос, на который приходится отвечать – где здесь была «Ева» Хаима Сутина?