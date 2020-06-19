Путин в своей статье для американского журнала использовал фейковую цитату Гитлера из книги, признанной экстремистской в России

19.06.2020, 16:18, Новости дня

Президент России Владимир Путин в своей статье “Настоящие уроки 75-летней годовщины Второй мировой войны” для консервативного американского журнала The National Interest использовал несуществующую цитату Адольфа Гитлера. Об этом написал историк Игорь Петров на своей странице в фейсбуке.

“Гитлер прямо заявлял: “Наша политика в отношении народов, населяющих широкие просторы России, должна заключаться в том, чтобы поощрять любую форму разногласий и раскола”, – написал президент в статье. Историк отмечает, что источником этой цитаты называют книгу Генри Пикера “Застольные разговоры Гитлера”, которая в 2010 году была внесена в федеральный список экстремистских материалов.

Однако в книге Пикера Петрову не удалось обнаружить слова Гитлера, которые процитировал Путин.

“Самая близкая по содержанию цитата в книге Пикера звучит в русском переводе так: “И поэтому, властвуя над покоренными нами на восточных землях рейха народами, нужно руководствоваться одним основным принципом, а именно: предоставить простор тем, кто желает пользоваться индивидуальными свободами, избегать любых форм государственного контроля и тем самым сделать все, чтобы эти народы находились на как можно более низком уровне культурного развития”, – отметил историк. Также высказывания Гитлера в книге Пикера в 2019 году были признаны “отредактированными воспоминаниями о них”, их нельзя использовать в качестве дословных цитат.

“Подводя итоги: В.В. Путин в своей статье некритически использовал неверно переведенную в советские времена цитату, опирающуюся на сомнительный источник. Это усиливает и без того явный (как содержательно, так и лексически) “советский привкус” его статьи”, – заключил Петров.

В опубликованной накануне статье Путин размышляет о причинах возникновения войны, ролях разных стран в ней и пакте Молотова – Риббентропа, а также оправдывает советскую оккупацию и аннексию стран Балтии.

Кроме того, по мнению президента, у советских властей “не было альтернативы” военному вторжению в Польшу 17 сентября 1939 года.