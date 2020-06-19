Ученые создали кальциевый индикатор передачи нервных импульсов в мозге

19.06.2020, 16:17, Разное

Ученые, представляющие Курчатовский институт, в составе международной группы научных специалистов смогли создать новейший кальциевый индикатор, позволяющий отслеживать передачу нервных импульсов в мозге. В основе разработки – аналог флуоресцентного белка.

Специалисты использовали методы генной инженерии для получения нового яркого индикатора кальция. В качестве источника белка был выбран европейский ланцетник, являющийся низшим хордовым животным.

Индикатор позволяет наблюдать за процессами, происходящими в нейронах главного органа центральной нервной системы при помощи двух важных элементов белка морского существа. Речь идет о белке-сенсоре, “чувствующем” изменение концентрации кальция и флуоресцентном белке, позволяющем “интерпретировать” полученную информацию в сигнал.

По словам инженера-исследователя Алёны Николаевой, уникальность научной работы заключается в применении белка mNeonGreen для создания светящейся части индикатора. В настоящее время это один из наиболее ярких белков, принадлежащих к зеленому спектру. Благодаря mNeonGreen индикатор смог получить рекордную яркость, в 1,5 раза превышающую яркость аналогичных разработок. Индикатор назвали NCaMP. Для того, чтобы изучить кинетические характеристики белка, эксперты ввели ген NCaMP в геном Escherichia coli, бактерии, используемой, как модельный организм. Во время эксперимента удалось получить версию NCaMP7, у которой были лучшие биохимические характеристики.



Эффективность созданного белка проверили на изначально на нервных клетках, а потом – на животных. В итоге тестирование позволило получить трансгенных животных, несущих ген NCaMP7 в ДНК.