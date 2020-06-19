Брюссель призвал Минск освободить Бабарико

19.06.2020, 16:16, Новости дня

Евросоюз (ЕС) призвал Минск немедленно освободить претендента на пост президента страны, экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС.

В заявлении указывается, что «ЕС призывает белорусские власти немедленно освободить их от предварительного заключения и гарантировать полное уважение верховенства закона, включая справедливое и прозрачное расследование и право на доступ к адвокату», передает РИА «Новости».

«Любое расследование должно быть беспристрастным и без политического давления», – подчеркивается в тексте.

Отмечается также, что в контексте предстоящих президентских выборов в Белоруссии 9 августа ЕС настоятельно призывает Минск обеспечить конкурентное политическое соревнование.

«Ни один потенциальный кандидат не должен быть лишен возможности выполнить процедуру регистрации из-за политически мотивированных ограничительных мер», – подчеркнули там.

Напомним, 18 июня претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико и его сын Эдуард были доставлены в департамент финансовых расследований Комитета госконтроля республики для проведения следственных действий по делу Белгазпромбанка.

В тот же день белорусская сторона заявила о якобы причастности «больших начальников в Газпроме» к делу Бабарико. При этом в разговоре президента РФ Владимира Путина с белорусским лидером Александром Лукашенко этот вопрос не поднимался.

В Белоруссии на 9 августа назначены президентские выборы. 21 мая начался сбор подписей избирателей для выдвижения кандидатов, который завершится 19 июня.

Однако вокруг нескольких претендентов в кандидаты на выборах сложилась непростая обстановка. Комитет государственного контроля заявил, что располагает доказательствами о причастности Бабарико к противоправной деятельности в рамках возбужденного уголовного дела в отношении сотрудников Белгазпромбанка и ряда коммерческих структур.

Сам Бабарико считает, что ситуация носит политический характер.

Согласно законодательству Белоруссии, даже в случае задержания человек может быть кандидатом, основанием для отказа может быть лишь непогашенная судимость. Однако есть важный нюанс: претенденту на пост президента нужно до 4 июля подать пакет документов в ЦИК, подписанный лично.