Замглавы минстроя Иркутской области обвинили во взяточничестве

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19.06.2020, 16:16, Новости дня

Первого замминистра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области обвинили во взятке в размере 2 млн рублей, информирует Следственный комитет.

Чиновницу обвинили по статье «Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере», сообщается на сайте ведомства.

«По версии следствия, в октябре 2016 года данное должностное лицо, занимая должность начальника отдела выдачи разрешительной документации департамента реализации градостроительной политики комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска, получила взятку в сумме 2 млн рублей от представителя фирмы-застройщика за продление разрешения на строительство при отсутствии правовых оснований», – отмечается в сообщении.

Женщина была задержана в четверг. Следователи и полиция провели обыски по ее месту жительства и по месту жительства и свидетелей.

На сайте правительства региона первым замминистра значится Ирина Худякова.

Ранее в Иркутске задержали главу департаменту инженерных коммуникаций и жилфонда мэрии Иркутска, который попытался сбежать от следователей. Мужчину заподозрили в получении крупной взятки. Побег чиновника попал на камеры наблюдения.



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