Путин оценил прогноз урожая в 2020 году
19.06.2020, 16:16, Новости дня
Виды на урожай в РФ в 2020 году очень хорошие, сообщил президент Владимир Путин в ходе встречи с представителями различных отраслей экономики, столкнувшихся с последствиями пандемии коронавируса.
«Мы вчера с министром сельского хозяйства [Дмитрием Патрушевым] говорили об этом. Виды на урожай очень хорошие», – отметил глава государства.
Президент выразил особую благодарность работникам сельского хозяйства, которые в период распространения коронавируса обеспечили бесперебойные поставки продовольствия, «в сложных условиях выполнили необходимый объем весенних полевых работ, а значит, заложили основу для будущего урожая», передает ТАСС.
Также президент поблагодарил продавцов продуктовых магазинов. «Вы правильно вспомнили про продавцов. Действительно: женщины, мужчины работали, особенно в первое время – даже без средств индивидуальной защиты, каждый день были на своем посту. Кроме слов благодарности здесь нечего сказать», – сказал Путин в ответ на выступление члена совета директоров «Магнита» Александра Винокурова.
Президент сравнил работу российских магазинов во время начала распространения COVID-19 с тем, какая была ситуация в супермаркетах в Европе и США. «В разных странах по-разному процессы эти происходили. (…) Мы все-таки должны сосредоточиться на том, чего мы добились, а чего нам добиться пока не удалось», – подчеркнул Путин.
Между тем Путин заявил, что чувствует себя очень комфортно в среде рядовых людей.
«Это в известной степени моя среда, потому что я из очень простой рабочей семьи», – сказал он в интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин».
Ранее Путин заявил, что в период эпидемии коронавируса в РФ удалось не допустить резкого скачка цен, а также оперативно локализовать и устранить временные дефициты по отдельным товарам.
В пятницу сообщалось, что президенту Владимиру Путину направлен доработанный проект общенационального плана восстановления экономики.
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