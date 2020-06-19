 

Северная Корея остается чрезвычайной угрозой для региона – представитель Пентагона

19.06.2020, 16:15, Новости дня

Недавние провокации со стороны Северной Кореи демонстрируют, что Пхеньян по-прежнему представляет чрезвычайную угрозу для региона. Как сообщает Yonhap, об этом 18 июня заявил и.о. помощника министра обороны США по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Дэвид Хелви.

По его словам, Штатам и Южной Корее необходимо быть готовыми “к любым типам угроз и провокаций”.

Хелви добавил, что США остаются приверженными полной денуклеаризации Корейского полуострова и на данном этапе не намерены усиливать военное присутствие в регионе.

Формально Северная и Южная Корея до сих пор находятся в состоянии войны – после событий 1950–1953 годов страны так и не подписали мирное соглашение.

С 2018 года отношения между двумя Кореями несколько улучшились. По итогам переговоров в Пхеньяне в сентябре 2018 года главы Южной и Северной Кореи Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын подписали соглашение, предполагавшее снижение напряженности на полуострове.

Однако 9 июня 2020 года Ким Е Чжон объявила о разрыве всех связей с Сеулом. Поводом для этого решения послужила отправка южнокорейскими активистами в Северную Корею агитационных листовок. 16 июня северокорейские военные взорвали расположенный в Кэсоне узел связи, который использовался для переговоров между двумя странами.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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