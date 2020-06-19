Меркель объяснила продление санкций против России

19.06.2020, 16:08, Новости дня

Реализация Минских соглашений не позволяет отменить европейские санкции против России, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.

«Прогресс [в реализации Минских договоренностей] не таков, что мы можем посоветовать не продлевать санкции против России. Так что мы в Европейском совете сегодня решили, что санкции будут продлены еще на шесть месяцев», – приводит ТАСС слова канцлера.

Напомним, Москва не является стороной Минских соглашений и может лишь в той или иной степени влиять на конфликтующие стороны. В Кремле подчеркивали, что Россия исполняет роль гаранта урегулирования украинского кризиса, а не стороны, которая выполняет комплекс направленных на это мер.

Меркель добавила, что правительство Германии оставляет за собой право принять меры против РФ в связи с расследованием генпрокуратуры страны по убийству гражданина Грузии в Берлине.

«Мы оставляем за собой право отреагировать, как и сказал глава МИД ФРГ, но должны для начала дождаться результатов судебных слушаний», – отметила Меркель.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что посол РФ в Берлине вызван в министерство иностранных дел Германии для изложения ему германской позиции по делу об убийстве грузина в Тиргартене.

Москва назвала обвинения в причастности к убийству беспочвенными.

Убийство 40-летнего гражданина Грузии, проживавшего в Берлине под именем Торнике К. (Зелимхан Хангошвили), было совершено 23 августа прошлого года. Американские СМИ стали писать о «российском следе» в деле об убийстве в Берлине. После этого Германия объявила двух сотрудников посольства РФ персонами нон грата из-за того, что РФ якобы мало способствует в раскрытии убийства грузинского боевика Хангошвили.