Бабарико признали политзаключенным

19.06.2020, 16:08, Новости дня

Белорусские правозащитные организации признали политическими заключенными претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико и членов его инициативной группы, которые также были задержаны, говорится в заявлении не зарегистрированного властями республики правозащитного центра «Весна».

«Мы, представители белорусских правозащитных организацией, заявляем о признании Виктора Бабарико, Эдуарда Бабарико (сын политика и глава его инициативной группы – прим. ВЗГЛЯД) (других членов инициативной группы – прим. ВЗГЛЯД) Светланы Купреевой, Владимира Дударева политическими заключенными», – цитирует документ РИА «Новости».

Правозащитники требуют немедленно освободить задержанных и настаивают на «обеспечении Бабарико возможности беспрепятственного участия в свободных и демократических выборах, основанных на принципах равной, конкурентной политической борьбы».

Организации по защите прав также ждут от белорусских властей «отказа от использования методов уголовного преследования как инструмента давления на участников избирательной кампании».

Заявление подписали десять правозащитных организаций, среди них правозащитный центр «Весна», Белорусский Хельсинкский комитет, Центр правовой трансформации Lawtrend, общественное объединение «Правовая инициатива» и другие.

Напомним, 18 июня претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико и его сын Эдуард были доставлены в департамент финансовых расследований Комитета госконтроля республики для проведения следственных действий по делу Белгазпромбанка.

В тот же день белорусская сторона заявила о якобы причастности «больших начальников в Газпроме» к делу Бабарико. При этом в разговоре президента РФ Владимира Путина с белорусским лидером Александром Лукашенко этот вопрос не поднимался.

Евросоюз (ЕС) призвал Минск немедленно освободить Бабарико.

В Белоруссии на 9 августа назначены президентские выборы. 21 мая начался сбор подписей избирателей для выдвижения кандидатов, который завершится 19 июня.

Однако вокруг нескольких претендентов в кандидаты на выборах сложилась непростая обстановка. Комитет государственного контроля заявил, что располагает доказательствами о причастности Бабарико к противоправной деятельности в рамках возбужденного уголовного дела в отношении сотрудников Белгазпромбанка и ряда коммерческих структур.

Сам Бабарико считает, что ситуация носит политический характер.

Согласно законодательству Белоруссии, даже в случае задержания человек может быть кандидатом, основанием для отказа может быть лишь непогашенная судимость. Однако есть важный нюанс: претенденту на пост президента нужно до 4 июля подать пакет документов в ЦИК, подписанный лично.