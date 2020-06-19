В Сети показали обновленный кроссовер Bentley Bentayga

19.06.2020, 16:05, Новости дня

Британский бренд Bentley в скором времени представит обновленный кроссовер Bentayga.

Снимки новинки удалось получить в Сети во время тестовых испытаний автомобиля, который прошел серьезный рестайлинг. Вместе с тем отличить обновленный Bentayga можно по решетке радиатора, стильному бамперу и модернизированной оптике. В салоне автомобиля применили крупный экран мультимедийного комплекта и виртуальную панель приборов. Технические параметры кроссовера Bentayga пока не рассекречены.

Предполагается, что автомобиль сохранит прежнюю линейку моторов. В настоящее время модель продается с мощным агрегатом на 608 л.с. При таких характеристиках разгон до 100 км в час составляет около 4,1 секунд, а предельная скорость ограничена на 301 км в час.