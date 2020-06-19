Нервная и иммунная системы должны «общаться» для восстановления костей

19.06.2020, 16:05, Новости дня

Ученые из США выяснили, что иммунная и нервная системы должны между собой «общаться», чтобы процесс восстановления сломанной кости протекал как можно быстрее. Исследователи выявили сигнальный путь, являющийся каналом «общения» макрофагов с нервными волокнами, сообщает портал Мedicalxpress.com.

Еще в прошлом году исследователи из американского медцентра Джона Хопкинса (Балтимор) выяснили, что для восстановления сломанной кости требуется образование, рост и распространение нервных клеток или нейронов на всем поврежденном участке. Теперь же в ходе экспериментов с мышами ученые смогли выявить пути «общения» клеток нервной и иммунной систем, который, как оказалось, требуется работать в тандеме, чтобы процесс заживления проистекал как можно быстрее.

Для начала было установлено, что восстановление кости частично зависит от белка, известного как фактор роста нервов (ФРН или NGF), но при более детальном изучении оказалось, что киназа-рецептор тропомиозина-A (Трк-А или TrkA) и ФРН – связываются вместе, чтобы стимулировать иннервацию (создание средства связи органа и нервной системы) нервов. Для этого исследователи взяли группу мышей с удаленной одинаковой костью и при изменениях в сигнальном пути ФРН-Трк-А увидели, что в этом процессе важную роль играют представители иммунной системы – макрофаги. Оказалось, что путь ФРН-Трк-А является каналом общения макрофагов с нервными волокнами, которые затем прорастают в восстанавливающуюся кость.

Результатом исследования стали выводы о том, что:

высвобождение ФРН совпадает с началом иннервации;

повреждение кости стимулирует повышенную продукцию ФРН;

воспаление в месте травмы стимулирует выработку ФРН макрофагами (которые вызываются химическими сигналами, выделяющимися при воспалении);

увеличение количества ФРН вызывает образование нового нерва в поврежденной ткани;

нарушение продуцирования ФРН уменьшает иннервацию и ухудшает регенерацию кости;

ФРН, продуцируемый макрофагами, представляет собой нейротрофин, необходимый для восстановления кости.

Теперь ученые понимают, что рост нервов и восстановление костей связаны между собой, а это, как заявил один из авторов научной работы, позволит использовать внутренние силы и резервы организма по максимуму, чтобы ускорить процесс заживления переломов, что особенно актуально для пожилых людей.