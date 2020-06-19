Прощай, Бильбо: ушел из жизни актер “Властелина колец” Йен Холм

19.06.2020, 15:55, Разное

Он играл в “Чужом” и “Пятом элементе”, блокбастере “Послезавтра” и комедии “Менее привычная жизнь” – но больше всего британского актера Йена Холма поклонники запомнили по его роли Бильбо Бэггинса в трилогии Питера Джексона “Властелин колец”. Несколько минут назад стало известно, что больше сэр Йен Холм не сыграет в кино: актер скончался в одной из больниц Лондона. По сообщениям информационных агентств, его заболевание было связано с болезнью Паркинсона.

С величайшей грустью мы сообщаем, что сэр Йен Холм скончался сегодня утром. Он ушел из жизни спокойно в окружении своей семьи. Он был очаровательным, добрейшим и невероятно талантливым человеком. Мы будем очень скучать по нему,

– сообщил британскому изданию The Guardian агент Холма.

Йен Холм

Йен в роли Бильбо Бэггинса в фильме “Властелин колец: Братство кольца”

Осложнения со здоровьем у Йена Холма начались уже давно. Из-за них же актер не смог принять участие в недавнем виртуальном воссоединении актерского состава “Властелина колец” и очень переживал по этому поводу.

Мне очень жаль, что я не могу увидеть вас всех вживую. Я очень по вам скучаю и надеюсь, что ваши приключения еще приведут вас во множество прекрасных мест. Я же во время самоизоляции нахожусь в своей хоббитской норе, под холмом,

– такие слова прозвучали в его заявлении, которое зачитал во время этой zoom-встречи один из коллег Йена. Последние дни жизни актер провел вместе с семьей, а его жена, художница Софи де Стемпел, нарисовала серию эскизов своего супруга в этот сложный период и после опубликовала их в Instagram.

Йен и Софи де Стемпел

Рисунки Софи де Стемпел

Йен Холм был номинирован на премию “Оскар” и получил Каннскую пальмовую ветвь за роль в фильме 1981 года “Огненные колесницы”. Также он является обладателем премии BAFTA за роль второго плана в картине “Пушка Бофора”. Актер, чаще всего появляющийся как раз не в главной роли, при этом сыграл во множестве известных картин и продолжил бы играть в театре, но был вынужден уйти оттуда в 1976 году из-за боязни сцены. Йен Холм был женат и разводился три раза, пока не связал себя узами браками в 2003 году со своей последней женой Софи де Стемпел. У него пять детей – три дочери, два сына – и один внук.

Йен Холм и Сигурни Уивер в фильме “Чужой”