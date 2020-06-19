 

В Краснодарском крае онкодиспансеры оснастили новым оборудованием

19.06.2020, 15:53, Новости дня

В Краснодарском крае Краевую клиническую больницу №2 и три онкологических диспансера оснастили новым оборудованием на общую сумму свыше 14 млн рублей, информирует правительство региона.

Новое оборудование поступило в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение», отмечается в релизе на сайте администрации края.

«Краевой клинической больницей № 2 получен эндовидеоскопический комплекс для выполнения урологических операций. Три универсальные системы ультразвуковой визуализации поступили в онкодиспансеры Сочи, Новороссийска и Ейска», – сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Весной в медучреждения края уже поступило 16 единиц оборудования для борьбы с онкологией. Две больницы и два онкодиспансера были дооснащены на общую сумму более 45 млн рублей.

В этом году общее финансирование нацпроекта «Здравоохранение» достигло порядка 7 млрд рублей. Это более чем в полтора раза превышает сумму прошлого года.

В Краснодарском крае до 2024 года в рамках нацпроекта «Здравоохранение» реализуется семь региональных. Они нацелены на сбережение населения путем увеличения продолжительности жизни.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.05 / В Сочи росгвардейцы спасли тонувшую в реке девушку

14.04 / СТРАНА – «польская лавочка» закрывается для украинских трудовых мигрантов

14.05 / В Берлине отказались сообщить подробности визита Козака

07.05 / Транспорт после пандемии: Путин обозначил задачи чиновников и представителей отрасли

09.06 / Министр энергетики США – Америке пора вернуться в лидеры мирного атома

04.05 / “Он – ледокол”. Гончарук считает, что после коррупционных скандалов появление Саакашвили во власти логичное

29.05 / Только не это: новый Toyota Land Cruiser Prado могут превратить в… кроссовер

14.06 / Экс-четвертая ракетка мира Доминика Цибулкова стала мамой

12.06 / В ДФО отметили День РФ развертыванием флагов в небе

29.04 / Петербуржцам рекомендовано носить любые защитные маски

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска