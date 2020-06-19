 

Путин указал, что период эпидемии коронавируса прошел без резкого скачка цен

19.06.2020, 15:53, Новости дня

В период эпидемии коронавируса в РФ удалось не допустить резкого скачка цен, а также оперативно локализовать и устранить временные дефициты по отдельным товарам, сообщил президент Владимир Путин в ходе встречи в режиме видеоконференции с представителями отраслей экономики, пострадавших от COVID-19.

Глава государства указал, что экономика РФ постепенно восстанавливается по мере выхода из режима эпидемиологических ограничений, передает ТАСС.

В то же время он отметил, что есть очень много организаций и предприятий, которые все эти трудные недели и месяцы не только не прекращали работу, а наоборот – трудились в режиме высочайшей мобилизации, «держали экономический и промышленный фронт борьбы с коронавирусом» и обеспечивали снабжение людей продуктами питания, средствами индивидуальной защиты и лекарствами.

Так, сообщил Путин, «с высоким напряжением, зачастую, на пределе своих возможностей работали в этот период производители продуктов питания, предметов первой необходимости, а также связанные с ними в единую производственную цепочку логистические и транспортные компании, торговые сети, предприятия электронной коммерции».

«В результате товары бесперебойно и круглосуточно подвозились в магазины, доставлялись покупателям на дом. При этом удалось не допустить резких скачков цен, что чрезвычайно важно, а также оперативно локализовать и устранить временные дефициты по отдельным товарам», – сообщил глава государства.

Президент добавил, что это удалось сделать «не за счет каких-то административных команд и понуканий, а на основе прозрачных рыночных механизмов», передает РИА «Новости».

Ранее в пятницу сообщалось, что президенту Владимиру Путину направлен доработанный проект общенационального плана восстановления экономики.



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