Москвичей предупредили об опасности шаровых молний

19.06.2020, 15:53, Новости дня

В Москве ежегодно фиксируются одна-две шаровые молнии. Председатель совета по шаровой молнии РАН доктор физико-математических наук Владимир Бычков рассказал, как уберечь себя при встрече с этим природным явлением.

«Конечно, нужно бояться любой шаровой молнии. Когда есть гроза, лучше уходить в помещение, не оставаться на пустом месте. (…) Лучше стоять на месте. Шаровая молния чувствует движение воздуха вокруг. Она поэтому движется по течению: воздух движется в какую-то сторону, и она вместе с ним. Если вы будете стоять на месте, то она пролетит мимо вас, не заденет. Но поскольку вы являетесь предметом диэлектрическим, то вы притягиваете молнию. Поэтому нужно сделать так, чтобы с одной стороны не очень сильно притягивать, а с другой стороны – не увлекать шаровую молнию к себе», – сказал эксперт радиостанции «Говорит Москва».

Бычков отметил, что в этом году фиксировались уже три шаровые молнии. Одна из них в Белоруссии, две – на Украине.

От такой молнии, по словам ученого, можно защититься двумя способами.

«Русские имели обычай всегда перед грозой закрывать все окна, затыкать все дырки и заглушки у печей, чтобы через трубу шаровая молния не попала в дом. А англичане наоборот, они открывают все настежь, чтобы был сквозняк, чтобы, если шаровая молния появится, то она вылетела. Но, по-моему, лучше сделать так, как наши предки», – рассказал Бычков.

Шаровые молнии могут достигать 100 метров в диаметре, однако таких размеров они достигают только в условиях гор или океанов.

«Шаровая молния – это довольно сложное явление. Как правило, шаровые молнии живут в европейской части. Они небольшие от 10 см до метра. Они живут от нескольких секунд до нескольких минут. Но если шаровые молнии появляются в условиях гор, океанов, у них жизненный цикл гораздо больше, они гораздо больше и по размерам. Сейчас уже известно, что существуют шаровые молнии больше 100 метров. Если говорить про частоту появления шаровых молний, то, скажем так, за 100 лет человек, который гуляет по улицам, может один раз увидеть ее» , – объяснил Бычков.

В Москве в пятницу на протяжении всего дня ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется южный, юго-восточный, силой 1-2 м/с.