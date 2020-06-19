Израильский историк оценил статью Путина о Второй мировой

19.06.2020, 15:48, Новости дня

Историк Холокоста, научный сотрудник государственного израильского музея «Яд Вашем» Аарон Шнеер назвал статью российского лидера Владимира Путина о Второй мировой объективной и доказательной.

«Мне статья показалась очень серьезной, объективной, доказательной. Она актуальна тем, что поднимает вопросы именно сегодняшней внешней политики. Кроме обычных моментов о необходимости сохранения исторической памяти, очень доказательно вновь говорится о событиях предвоенных, поднимаются важные вопросы открытия архивов», – отметил историк РИА «Новости».

По его словам, часть архивов в РФ по этой теме все еще закрыты, но «это общая практика».

«Сам процесс открытия архивов сегодня в России, бесспорно, имеет место. Историкам, занимающимся Второй мировой войной, сегодня намного легче работать, чем это было ранее», – сказал Шнеер.

Эксперт заверил, что статья вызовет дискуссии, полемику, на эту тему будут разные высказывания и мнения.

Статья Владимира Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» в четверг была опубликована в журнале National Interest на английском языке, а также в «Российской газете» и на сайте президента. В ней российский лидер не только привел многочисленные исторические факты, но и поделился воспоминаниями своей семьи о войне, а часть статьи посвятил не прошлому, а настоящему и будущему – урокам войны и вопросам международного сотрудничества.