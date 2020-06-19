 

Верховный суд Нидерландов принял жалобу РФ по ЮКОСу

19.06.2020, 15:48, Новости дня

Верховный суд Нидерландов посчитал приемлемой кассационную жалобу РФ на решение апелляционного суда Гааги о взыскании в пользу бывших акционеров ЮКОСа 57 млрд долларов, сообщил российский Минюст.

«Верховный суд Нидерландов, опираясь на мнение прокуратуры Нидерландов, принял к рассмотрению кассационную жалобу РФ, в которой содержится требование отмены решения Апелляционного суда Гааги от 18 февраля 2020 года», – говорится в сообщении на сайте Минюста.

Теперь Верховному суду Нидерландов нужно оценить российские аргументы о юридических ошибках, которые, по мнению России, допустила апелляционная инстанция при толковании международного права.

По версии Минюста, апелляционный суд не принял во внимание факты нарушения истцами антикоррупционного и «антиотмывочного» регулирования. Бывшие акционеры ЮКОСа, по мнению российской стороны, завладели активами при помощи «доказанного сговора, фиктивных торгов и подкупа» чиновников.

В феврале Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа. Минюст РФ позже обжаловал решение в Верховном суде Нидерландов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / Кремль оценил статью NYT о «дезинформации со стороны России»

11.04 / “Поток пациентов увеличился”. В московском оперативном штабе объяснили очереди из скорых перед больницами

02.06 / Трамп мобилизует армию – чтобы прекратить “беспорядки, которые распространились по всей нашей стране”

28.04 / Обнаружен белок, тормозящий деление сердечных клеток в миокарде

04.06 / Ведущий оперный театр Бельгии рекламирует новый сезон с помощью драк в Верховной Раде. Видео

01.06 / Россия нарастила поставки нефти в Белоруссию

16.04 / Volkswagen опубликовал снимки нового кроссовера Nivus

17.06 / Стала известна позиция Бута и Ярошенко по обмену на Уилана

05.06 / На телеканале “Россия 24” обсудят возвращение здравоохранения в режим плановой работы

25.05 / Украину предупредили о закрытии «окна возможностей» в космической сфере

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска