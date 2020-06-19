ЕС одобрил продление антироссийских санкций

19.06.2020, 15:48, Новости дня

Руководители стран Евросоюза одобрили на онлайн-саммите продление экономических санкций против России, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

«Канцлер [Германии Ангела] Меркель и президент [Франции Эммануэль] Макрон проинформировали лидеров о реализации Минских соглашений, и теперь мы можем перейти к процедуре продления санкций [против России]», – цитирует ТАСС главу Евросовета.

Ранее Евросоюз на год продлил ограничительные меры в отношении Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией. Санкции продлены до 23 июня 2021 года.