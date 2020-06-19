Süddeutsche Zeitung – Турция становится всё большей проблемой для НАТО

19.06.2020, 15:42, Новости дня

Турция навлекает на себя всё большее недовольство партнёров по НАТО, пишет немецкая Süddeutsche Zeitung. Франция обвиняет Анкару в нарушении эмбарго на поставку оружия в Ливию и призывает союзников не игнорировать этот факт, пряча голову в песок. Помимо этого, Турция блокирует решения альянса, направленные на укрепление обороны Польши и стран Балтии, и препятствует морским миссиям партнёров.



Reuters

Среди стран НАТО растёт недовольство одним из партнёров — Турцией, пишет немецкая Süddeutsche Zeitung.

Франция обвиняет Анкару в нарушении эмбарго ООН на поставку вооружений в Ливию. В заявлении французского МИД поясняется, что крупнейшее препятствие на пути к миру и стабильности в охваченной гражданской войной североафриканской стране заключается в том, что некоторые страны альянса — и, в первую очередь, Турция — не выполняют договорённости, достигнутые на конференции по Ливии в Берлине.

В январе президент Реджеп Тайип Эрдоган направил в Ливию военных и наёмников. Благодаря их помощи и применению самых современных вооружений Турция позаботилась о том, чтобы «признанное на международном уровне правительство в Триполи смогло потеснить мятежного генерала Хафтара», которого поддерживают Россия, многие арабские государства и, в политическом плане, Франция.

В среду представитель Министерства обороны в Париже заявил, что участники оборонного альянса не могут больше действовать, «как страусы», и игнорировать тот факт, что Турция стала в НАТО проблемой. Он обвинил ВМФ Турции в создании трудностей для французского военного корабля, принимавшего участие в миссии НАТО, когда турецкая сторона захотела проверить его как предполагаемое контрабандистское судно. Анкара отрицает эти обвинения, отмечается в статье. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что этот инцидент нуждается в расследовании.

Недовольство в отношении Турции связано также с тем, что Анкара уже больше года блокирует новые оборонные планы для Польши, Эстонии, Латвии и Литвы и привязывает их реализацию с выполнением собственного требования, чтобы альянс признал курдские Отряды народной самообороны и курдскую партию «Демократический союз» террористическими организациями. Для Франции и США это неприемлемо, и в связи с этой ситуацией они говорят о «взятии заложников».

Как пишет издание, Эрдоган игнорирует политическое соглашение, достигнутое на саммите НАТО в Лондоне в декабре. Для необходимого обнародования, то есть, разрешения на начало выполнения принятого решения, в НАТО действует принцип единогласного одобрения, поэтому Турция имеет возможность заблокировать то или иное решение.

Справиться с проблемой не помогла и виртуальная встреча министров обороны стран альянса. Кроме того, существуют споры по поводу морской миссии «Ирини», которая с апреля должна контролировать соблюдение эмбарго на поставку вооружений Ливии.

Как напоминает немецкая газета, в конце марта НАТО поддержало остановленную миссию ЕС «София» собственной операцией «Морской страж» (Sea Guardian). Поскольку миссия «Ирини» не является прямым продолжением «Софии», переговоры по поводу операции проводятся заново. На данный момент ведутся обсуждения, однако у стран НАТО есть основания полагать, что Анкара наложит вето на решение по этой миссии.

В Турции считают, что правительство в Триполи ущемляется в одностороннем порядке, потому что транспортировка оружия по суше и воздуху не запрещена. На прошлой неделе турецкие военные корабли даже не позволили миссии «Ирини» проверить одно из судов, которые ей полагается контролировать, напоминает Süddeutsche Zeitung.