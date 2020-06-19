 

Матери погибшего в ДТП с Ефремовым пытались «всучить деньги»

19.06.2020, 15:30, Новости дня

Неизвестные попытались «всучить деньги» матери Сергея Захарова, который погиб в ДТП с участием актера Михаила Ефремова в Москве, сообщил адвокат семьи погибшего Александр Добровинский.

«Неизвестные приезжали к несчастной женщине и пытались всучить ей деньги. Естественно, ничего не вышло. Но дабы оградить пожилую женщину от подобных ситуаций в дальнейшем, Маргарита и Валерий Захаровы высказали желание, чтобы все вопросы, касающиеся данного дела, решались только через их адвоката», – сообщил адвокат радиостанции «Говорит Москва». 

По словам Добровинского, он принял такую позицию своих доверителей и намерен ей следовать. Также он особо подчеркнул, что родственники погибшего не примут от Ефремова никах денежных компенсаций. 

Кроме того, адвокат отметил, что вдова Маргарита Захарова, сын Виталий и брат погибшего водителя Валерий признаны потерпевшими по делу о ДТП, передает ТАСС. 

«Сегодня мы передали следователю, ведущему дело, соответствующие ордера. Сразу уточню, чтобы не было кривотолков: и Валерий, и Маргарита, и Виталий Захаровы являются моими доверителями», – сказал Добровинский.

Ранее родственники погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Сергея Захарова разрешили опубликовать переписку со своим адвокатом Александром Добровинским по поводу компенсации, которую им предложил актер.

Родные Захарова потребовали для Ефремова максимальный срок, они неоднократно отказывались от материальной помощи.

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Ефремова поместили под домашний арест.



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