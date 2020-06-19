Лукашенко об отношениях с Путиным: Ничего у нас не искрит!

19.06.2020, 15:30, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него с российским лидером Владимиром Путиным состоялся «открытый, добрый» телефонный разговор, в их отношениях ничего «не искрит».

Лукашенко в Минске встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, где упомянул телефонный разговор с Путиным, который он провел раньше в этот день. Встречу с белорусским лидером Лавров начал со слов: «Я привет не передаю вам от Владимира Владимировича».

«Это я вам хочу передать [привет] Я только что с ним разговаривал. Так что я вам передаю привет от начальника. (…) У нас действительно состоялся такой открытый, добрый разговор. Хотя многие тут думают, что у нас что-то искрит. Ничего у нас не искрит! Есть проблемы всегда», – передает слова Лукашенко агентство Белта.

В ответ Лавров заметил, что «искра нужна для зажигания, чтобы поехать вперед». Президент Лукашенко с этим утверждением согласился. «Так мы и рассматриваем наши отношения», – подтвердил он.

«Поэтому, если кто-то рассчитывает столкнуть нас лбами и ухудшить наши отношения, это не получится. Я с ним [Путиным] абсолютно согласен. Если кто-то на это рассчитывает, этого не будет точно», – добавил Лукашенко.

Ранее в пятницу Путин поговорил по телефону с Лукашенко, политики обсудили сотрудничество двух стран в борьбе с коронавирусной инфекцией и ее последствиями.

Кроме того, Лукашенко подтвердил, что будет присутствовать на параде Победы 24 июня в Москве.