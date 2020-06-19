 

Польша назвала условие «полной независимости» от России

19.06.2020, 15:30, Новости дня

Польша стремится к независимости от РФ с помощью развития энергетической и транспортной инфраструктуры и укрепления союза с США, сообщил президент страны Анджей Дуда.

Дуда, выступая на встрече с избирателями перед президентскими выборами, которые пройдут 28 июня, заявил, что в стране уже есть тысячи американских солдат, передает ТАСС.

Он напомнил, что американцы также строят свою базу ПРО в Редзикове. Присутствие военных США в регионе и американской военной инфраструктуры означает, что Польша больше «не является зоной российского влияния».

«Мы действительно становимся независимыми от России. Скоро эта независимость станет полной. Когда мы реализуем Baltic Pipe и будем иметь свободу выбора, у кого покупать газ – у РФ или других поставщиков, тогда мы будем полностью независимы. Когда мы закончим канал через Вислинскую (Балтийскую) косу и не должны будем спрашивать россиян, можно ли войти из Балтийского моря в воды залива, тогда будет настоящий выбор и настоящая независимость от России», – отметил Дуда.

По его словам, любое государство на месте Польши действовало бы также, становясь как можно более независимым от других. «Я хочу так действовать и дальше, хочу углублять союз с США», – подчеркнул польский лидер.

В мае Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности республики, в которой основной угрозой называется Россия.



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