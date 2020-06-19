 

В Крыму обнаружены большие запасы подземных пресных вод

19.06.2020, 15:16, Новости дня

Специалисты Севастопольского госуниверситета и НИИ сельского хозяйства Крыма обнаружили большой объем пресных вод в крымских горах, сообщили в пресс-службе СевГУ.

«В течение двух лет исследовали два подземные высокотемпературные очага, расположенные в крымских горах, в которых происходит формирование напорных подземных пресных вод. Ученые установили, что по сети тектонических разломов на глубинах 900-1100 метров происходит миграция больших объемов высоконапорных подземных пресных вод с температурой 80-85 градусов», – сообщается на сайте университета. 

Отмечается, что на глубинах от 350 до 500 метров также проходят водные потоки, мигрирующие по тектоническим разломам через всю территорию Крыма.

По словам заведующего научно-исследовательской лабораторией СевГУ, кандидата технических наук Николая Ковалева, данные потоки уникальны тем, что формируются в природных опреснителях, куда поступает морская вода. 

Он пояснил, что пар без соли конденсируется в карстовых породах, независимо от природных осадков и времени года. «Опреснители» находятся на глубинах более 2,5 тыс. метров.

«Учитывая, что в Крыму сеть сквозных тектонических разломов, можно отбирать подземные пресные воды вблизи населенных пунктов, нуждающихся в водообеспечении», – добавил Ковалев.

По предварительной оценке, около 20 крупных сквозных подземных потоков и 30 более мелких ежегодно безвозвратно сбрасывают под акватории Азовского и Черного морей более 1 млн кубометров пресной воды в сутки, что в несколько раз превышает объемы их добычи из верхних водоносных горизонтов.

По данным пресс-службы, основная проблема добычи глубоких подземных вод – высокая стоимость бурения скважин. Однако на территории Крыма есть участки, где высоконапорные подземные пресные воды перетекают из нижних водоносных горизонтов в верхние (на глубины до 300 метров и менее).

«Обнаружение этих участков дает возможность бурить неглубокие скважины с высоким дебитом», – подчеркнули в университете.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Крыму идет разработка комплексной системы водоснабжения всего полуострова, что позволит обеспечить население питьевой водой. 

Тем временем первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс заявил, что Северо-Крымский канал, ранее поставлявший днепровскую воду с Украины в Крым, выполнил историческую миссию, а теперь полуостров должен сам решить вопрос водоснабжения. 

Украина до 2014 года обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде, однако после воссоединения полуострова с Россией подача воды по каналу была полностью прекращена Киевом.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой ущерб наносит Крыму водная блокада.



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