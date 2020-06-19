Путин потребовал не «быстренько прибраться», а восстановить экосреду в Норильске

19.06.2020, 15:16, Новости дня

После разлива дизтоплива под Норильском необходимо восстановить почву и водное пространство, а не «быстренько прибраться», сообщил президент РФ Владимир Путин.

Путин сообщил во время совещания о ходе ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Красноярском крае, что «главное не, что называется, быстренько прибраться, прибрать за собой, а обеспечить именно качественное восстановление почв и водного пространства», передает РИА «Новости».

«Необходимо не просто оперативно исправить положение, ликвидировать ущерб, но в полном объеме восстановить нарушенную экосреду»: Путин собрал совещание по ликвидации последствий аварии в Норильске pic.twitter.com/BiefN9DkdQ

— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 19, 2020

Также российский лидер заявил, что за последние недели была проведена большая работа по ликвидации последствий разлива дизтоплива под Норильском, негативную ситуацию удалось переломить.

В свою очередь глава МЧС РФ Евгений Зиничев заявил, что второй этап ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильске уже завершается.

Напомним, Путин объявил режим ЧС федерального уровня в Норильске из-за масштабного разлива нефтепродуктов, площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров.

Были задержаны директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер электростанции Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов, арестован начальник цеха ТЭЦ-3. Также было возбуждено уголовное дело на сотрудников «Норникеля».

Сообщалось, что авария на ТЭЦ-3, предположительно, могла произойти из-за подвижек грунта.

Отметим, что одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».