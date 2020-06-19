 

В Дижоне после столкновений выходцев из Магриба и Чечни началась спецоперация

19.06.2020, 15:16, Новости дня

Во французском Дижоне, где на протяжении нескольких дней проходили столкновения между выходцами из Магриба и Чечни, правоохранители начали спецоперацию, сообщила префектура департамента Кот-д’Ор.

«После событий, произошедших в последние дни в агломерации Дижона, полиция проводит спецоперацию в кварталах Гресиль и Шенов. Префект прибыл в комиссариат полиции, чтобы лично наблюдать за ходом операции», – цитирует заявление ведомства ТАСС.

Префект позже сообщил, что не намерен раскрывать детали операции, но отметил, что проводится «обычная проверка», в ней нет ничего экстраординарного.

Чиновник заверил, что утверждения СМИ о том, что государство бросило местных жителей на произвол судьбы, не соответствует действительности.

Радио France Bleu отметило, что с утра на месте работают около 140 сотрудников полиции и жандармерии. Правоохранители проводят обыски в квартирах, на крышах, в винных погребах, проверяют почтовые ящики и кондиционеры.

По данным радиостанции, главной целью правоохранителей стали оружие и наркотики.

16 июня после многодневных массовых беспорядков во французском Дижоне чеченская диаспора и выходцы из стран Магриба договорились о перемирии. Произошедшее связывают в том числе с битвой за территорию и торговлей наркотиками.

18 июня французские правоохранители задержали несколько представителей чеченской диаспоры. Также чеченской диаспоре запретили проводить митинг на площади Бастилии в Париже.



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