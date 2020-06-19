Набиуллина не ожидает быстрого восстановления экономики

19.06.2020, 15:10, Новости дня

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина не ожидает быстрого восстановления российской экономики. Этому препятствует ряд факторов.

По итогам 2020 года российский ВВП может снизиться на 4-6%, по оценке ЦБ. Полное возвращение российской экономики к докризисным уровням 2019 года произойдет только в первой половине 2022 года, заявил глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн пресс-конференции, которую транслировал ТК "Россия 24".

Второй, третий и четвертый квартал будут самыми сложными, а затем "последует восстановление". Во втором квартале возможно снижение ВВП на 8-10%.

"Полное возвращение ВВП к уровням 2019 года, вероятно, произойдет только в первой половине 2022 года, — отметила Набиуллина. — При этом позитивный эффект от смягчения денежно-кредитной политики в основном проявится в 2021 году".

Быстрому возращению российской экономике к докризисному уровню препятствуют слабое восстановление мировой экономики, глобальной торговли, разрыв логистических и производственных цепочек.

ЦБ фиксирует "признаки частичного восстановления экономической активности"​​​ по мере постепенного смягчения ограничительных мер в большинстве регионов, "но потребуется время, чтобы восстановить производственные и логистические цепочки", — пояснила Набиуллина.

Многое остается неопределенным: бизнес может поменять инвестиционные и производственные планы, а население — "потребительские предпочтения". Население может "осторожно относиться к расходам, предпочтет экономить, откладывать крупные или необязательные покупки", — уточнила глава ЦБ.

Совет директоров Банка РФ на заседании в пятницу, 19 июня, снизил ключевую ставку сразу с 5,5% до 4,5%, сообщается в заявлении регулятора. Такой низкий уровень достигнут впервые с тех пор, как ключевая ставка введена Банком РФ 13 сентября 2013 года в качестве основного индикатора денежно-кредитной политики.

После всплеска цен в марте-апреле инфляция вернулась в прежнее русло, и даже ожидается более быстрое замедление роста цен, чем прогнозировалось. По итогам года инфляция может оказаться ниже 4%, отмечает ЦБ. Это позволяет снижать ставку более решительно. Банк РФ допускает дальнейшее снижение процентных ставок по ипотечным жилищным кредитам и депозитам. Эта тенденция может продолжиться благодаря снижению ключевой ставки.