В Севастопольской бухте к параду формируют строй кораблей Черноморского флота

19.06.2020, 15:10, Новости дня

В Севастопольской бухте полным ходом идет подготовка к морскому параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 24 июня. Сегодня там начали формировать парадный строй кораблей Черноморского флота.

На линию выйдут — МРК "Вышний Волочок" и "Ингушетия", подводная лодка "Ростов-на-Дону", сторожевые корабли "Пытливый" и "Ладный", корабль погранслужбы ФСБ "Аметист" и фрегат "Адмирал Эссен".

На параде Игорь Осипов, командующий Черноморским флотом, поздравит личный состав с праздником Великой Победы. Вечером, сообщает "Вести Севастополь", выходящая в эфир на канале "Россия 1", все корабли будут подсвечены праздничной иллюминацией.

А 22 июня в День памяти и скорби в Севастополе составят из свечей картину Александра Дейнеки. Изображение солдата из 15 тысяч свечей воссоздадут волонтеры Победы. Акция проходит впервые в городах-героях России. В этот день запланировано несколько мероприятий. "Свечу памяти" зажгут в ночь с 21 на 22 июня. В море с Графской пристани выпустят белые "кораблики мечты", а возле Мемориала героической обороны Севастополя выложат из свечей слово "Помним". Онлайн-трансляцию можно будет посмотреть в соцсетях.

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ГТРК "Севастополь"