Оптовая цена Аи-95 снизилась впервые за неделю

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19.06.2020, 15:08, Новости дня

Стоимость автомобильного бензина марки «Премиум-95» (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) опустилась на 0,2% и составила 57,2 тыс. рублей за тонну.

В Европейской части РФ цена АИ-95 снизилась на 0,02% по сравнению с рекордом, установленным на этой неделе, – до 57,81 тыс. рублей за тонну. В Москве стоимость бензина этой марки продолжила расти и составила 59,7 тыс. рублей за тонну (+0,35% к предыдущему рекорду). В Санкт-Петербурге цена 95-го топлива снизилась до 60,3 тыс. рублей за тонну (-0,3%), передает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

17 июня цена бензина Аи-95 установила рекорд, поднявшись до 56,7 тыс. рублей за тонну.

После этого Федеральная антимонопольная служба инициировала проверку роста биржевых цен на бензин Аи-95, ведомство полагает, что возможен сговор на рынке.



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