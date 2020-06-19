Умер сыгравший Бильбо Бэггинса во «Властелине колец» актер Иэн Холм

19.06.2020, 15:08, Новости дня

Британский актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса в трилогии «Властелин колец», умер в возрасте 88 лет.

Как информирует газета The Guardian, актер ушел из жизни в одной из лондонских больниц в окружении близких.

Отмечается, что смерть Холма была связана с болезнью Паркинсона.

Одной из самых запоминающихся ролей Иэна Холма стала роль Бильбо Бэггинса в трилогиях «Властелин колец» и «Хоббит». Также он сыграл андроида в «Чужом» Ридли Скотта и отца Корнелиуса в «Пятом элементе».

В начале актерской карьеры блистал на театральной сцене. В 1998 году Елизавета II посвятила Иэна Холма в рыцари, даровав ему дворянское звание – за вклад в развитие искусства.