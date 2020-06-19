 

Путин потребовал от контрольных структур предотвращать ЧП, а «не трясти как грушу» всех подряд

19.06.2020, 15:08, Новости дня

Контрольные структуры должны не только трясти, как грушу, всех подряд, но и предотвращать ЧП, подобные тому, что случилось в Норильске, сообщил президент Владимир Путин на совещании о ходе ликвидации последствий разлива дизельного топлива.

«Я думаю, что для всех понятно, это очевидная вещь, что этих негативных событий вполне можно было бы избежать, если бы был налажен должным образом контроль со стороны соответствующих структур – и не для того, чтобы трясти как грушу всех попадя, а именно для того, чтобы предотвращать вещи подобного рода», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Он указала, что «деловой должен быть подход, системный».

Ранее Путин раскритиковал работу контрольных структур во время ЧП в Норильске и попросил вице-премьера Викторию Абрамченко внимательно проанализировать ситуацию, чтобы не допустить ее повторения.

В начале июня президент Владимир Путин объявил режим ЧС федерального уровня в Норильске из-за масштабного разлива нефтепродуктов, площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров.

Позднее были задержаны директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер электростанции Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов, арестован начальник цеха ТЭЦ-3. Также было возбуждено уголовное дело на сотрудников «Норникеля».

Также сообщалось, что инспектор Ростехнадзора Елена Новожилова, против которой СК России возбудил уголовное дело о халатности, не имела законных оснований для проверки аварийного резервуара на ТЭЦ-3 в Норильске, так как по документам он находился в ремонте.

Одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».



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