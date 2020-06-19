Президент Кыргызстана потребовал оштрафовать членов правительства за общее фото без масок

19.06.2020, 15:06, Новости дня

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков потребовал оштрафовать членов правительства за общую фотографию, пишет киргизская служба Радио Свобода/Радио Азаттык.

На коллективном снимке только один человек был в маске, также не соблюдалась социальная дистанция.

“Члены правительства сами, в нарушение всех требований о соблюдении масочного режима и социальной дистанции, фотографируются, обнимаются. Фотография, на которой запечатлены члены кабмина без масок, облетела всю страну. Такие действия сведут на нет все наши усилия”, – заявил Сооронбай Жээнбеков.

Президент отметил, что оштрафовать за нарушение санитарных норм нужно не “рядовых сотрудников аппарата правительства, которые вышли по команде начальства”, а руководство кабинета министров и бывшего и нынешнего глав правительства.

Фотография была сделана 17 июня после церемонии передачи полномочий новому главе правительства Кубатбеку Боронову. Боронов извинился за коллективное фото и пообещал, что он сам, вице-премьеры, руководитель аппарата и бывший премьер-министр заплатят штрафы.

По официальным данным, в Кыргызстане зарегистрировали 2789 случаев заражения коронавирусом​. За последние сутки выявили рекордные 132​ случая заболевания COVID-19. За все время от коронавируса в стране умерли 32​ человека.

Президент Кыргызстана отметил, что в стране есть те, кто отрицает опасность заболевания коронавирусом и его существование и распространяют фейковую информацию.

“Есть и те, которые считают, что все это надуманная политика и болезни не существует. Умирают наши медики, пожилые граждане. Сегодня весь мир борется с этим заболеванием. Призываю каждого соотечественника отнестись к ситуации с полной ответственностью и заботиться о себе и своих близких”, – заявил Жээнбеков.