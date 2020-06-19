 

Зеленский назначил главой Винницкой ОГА руководителя Госуправления делами

19.06.2020, 15:05, Новости дня

18 июня президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Винницкой областной государственной администрации Сергея Борзова. Соответствующий указ №239/2020 опубликован на сайте главы государства. 

Другими указами, №239/2020 и №238/2020, он уволил Борзова с должности главы руководителя Государственного управления делами, а Владислава Скальского – с поста главы Винницкой ОГА. Скальский занимал эту должность с сентября 2019 года.

На представлении Борзова коллективу присутствовал первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов. Трансляцию мероприятия вел в Facebook местный журналист Роман Ковальский. 

“Должность главы Винницкой областной государственной администрации – это большая ответственность. У меня есть полгода – времени немного в связи с окончанием реформы децентрализации. Я настроен работать быстро, с решительными действиями и не ждать результата, а достигать его”, – сказал Борзов. 

Кабинет Министров согласовал назначение Борзова 12 июня. 

Борзов родился в 1980 году в Винницкой области, учился на историческом факультете Винницкого государственного педагогического университета.

В 2006–2011 годах Борзов был директором команды Клуба веселых и находчивых “Винницкие перцы”, а в 2011–2012 годах – директором команды КВН “Сборная Украины”.

С 2014 года работал в Госуправлении делами. Вначале был заместителем руководителя ведомства, а в 2019 году стал руководителем.

Супруга Борзова Ирина Борзова в 2019 году была избрана народным депутатом от “Слуги народа” (баллотировалась в округе №14 в Винницкой области).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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