Умер британский актер Иэн Холм, исполнитель роли Бильбо Бэггинса

19.06.2020, 15:05, Новости дня

19 июня известный британский театральный и киноактер Иэн Холм умер в Лондоне, сообщает The Guardian со ссылкой на агента Холма.

Актер умер в одной из лондонских больниц на 88-м году жизни. Он страдал от болезни Паркинсона.

Сэр Иэн Холм играл в театре и кино с 1950-х годов. Лауреат премии BAFTA, в 1981 году номинировался на “Оскар” как лучший актер второго плана за роль в фильме “Огненные колесницы”. В 1998 году королева Великобритании Елизавета II посвятила его в рыцари за вклад в развитие драматического искусства.

На его счету более 100 ролей в кино. Наибольшую известность ему принесли роли андроида Эша в “Чужом”, Наполеона в “Бандитах времени”, мистера Курцманна в “Бразилии”, Вито Корнелиуса в “Пятом элементе”, а также Бильбо Бэггинс в трилогии “Властелин колец”.

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Ian

Публикация от Sophie de Stempel (@sophiedestempel) 23 Май 2020 в 6:20 PDT