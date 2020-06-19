 

Автоновости: Новый кроссовер Brilliance V5 покидает российский авторынок

19.06.2020, 14:43, Новости дня

Китайский автогигант Brilliance объявил о завершении продаж паркетника Brilliance V5 на отечественном рынке.

В частности, всего несколько экземпляров остаются в продаже, однако их судьба у местных дилеров пока не определена. Напомним, кроссовер Brilliance V5 получил 1,5-литровый двигатель с турбиной на 143 л.с. мощности с 5-ступенчатым «автоматом». Кроме того, здесь применили улучшенные опции безопасности. В числе новшеств кроссовер имеет 8-дюймовый экран, круиз-контроль, а также подогревы сидений.

Кроме того, в разных комплектациях китайский кроссовер Brilliance V5 продавался по цене от 939 тысяч рублей в базовой версии. Более расширенное исполнение паркетника оценивается производителем в 979 тысяч рублей.



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