Автоновости: Минивэн Volkswagen Viloran ставит рекорды продаж

19.06.2020, 14:54, Новости дня

В минувшем месяце стартовали продажи нового кроссовера Volkswagen Viloran, однако уже констатировали рекорд по продажам.

В частности, новинку приобрели свыше 2,7 тысяч клиентов. Несмотря на то, что в Китае активно доступны минивэны и других марок, однако Volkswagen Viloran сумел опередить всех конкурентов. Автомобиль получил проверенную архитектуру MQB. Кроме того, новинка обладает 2-литровым бензиновым агрегатом, который выдает 186 л.с. мощности в минимальном исполнении.

По салону следует отметить применение виртуальной панели приборов, мультимедийного комплекса с сенсорным экраном, а также камеры кругового обзора. Среди новшеств минивэна выделяется система предотвращения столкновений и адаптивный круиз-контроль.