Путин заявил о переломе негативной ситуации с разливом дизтоплива в Норильске

19.06.2020, 14:53, Новости дня

Большая работа по ликвидации последствий разлива дизтоплива под Норильском была проведена за последние недели, негативную ситуацию удалось переломить, сообщил президент Владимир Путин.

Путин сообщил на совещании о ходе ликвидации ЧП, что «за прошедшие недели проведена, действительно, большая по своему масштабу работа», ситуацию удалось переломить, «локализовать разлив топлива, а затем и приступить к очистке загрязненных площадей», передает РИА «Новости».

«Очевидно, что последствия для окружающей среды и водного биоразнообразия тяжелые. На рекультивацию и восстановление потребуется значительное время. И сотрудники компании «Норникель» обязаны продолжать работу до полного устранения нанесенного ущерба», – добавил он.

Глава государства подчеркнул, что из сложившейся ситуации надо извлечь уроки.

Российский лидер подчеркнул, что «необходимо не просто исправить положение, ликвидировать ущерб, но в полном объеме, насколько это возможно, восстановить нарушенную экосреду, тем более речь идет о хрупкой природе Арктической зоны».

Путин также попросил чиновников и главу «Норникеля» Владимира Потанина доложить, есть ли основания снять режим ЧС федерального масштаба после аварии в Норильске, а также «какие современные технологии и технологические решения используются для очищения грунта и водных артерий от загрязнения, насколько они эффективны, можно ли уже дать более точную финансовую оценку нанесенного ущерба».

В свою очередь глава МЧС РФ Евгений Зиничев заявил, что второй этап ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильске уже завершается.

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил режим ЧС федерального уровня в Норильске из-за масштабного разлива нефтепродуктов, площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров.

Были задержаны директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер электростанции Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов, арестован начальник цеха ТЭЦ-3. Также было возбуждено уголовное дело на сотрудников «Норникеля».

Авария на ТЭЦ-3, предположительно, могла произойти из-за подвижек грунта.

Одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».