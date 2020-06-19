 

Российские футбольные клубы поблагодарили медиков за борьбу с коронавирусом

19.06.2020, 14:53, Новости дня

Капитаны футбольных клубов Тинькофф – Российской премьер-лиги (РПЛ) в своем видеообращении выразили благодарность медикам, занятым борьбой с коронавирусной инфекцией.

Видеозапись опубликована на Youtube-канале РПЛ.

 

23-й тур чемпионата РФ будет посвящен врачам, которые ведут борьбу с распространением коронавирусной инфекции, передает ТАСС. Клубы премьер-лиги пригласят врачей, медицинских работников и волонтеров на свои матчи и проведут различные акции в их поддержку. Ряд клубов выделил медработникам бесплатные билеты на посещение матчей.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 561091 случай заражения, выздоровели 313963 человека, умерли 7660 человек.



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